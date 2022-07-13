Поліцейські вилучили дітей у п’яної матері

Ювенальні поліцейські викрили жінку у неналежному виконанні своїх батьківських обов’язків. 43-річна харків’янка знаходилася у стані алкогольного сп’яніння та не доглядала за 7 та 9-річними доньками. Дітей тимчасово передали близькому родичу. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Працівники ювенальної превенції Харківського районного управління № 1 спільно з представниками служби у справах дітей Слобідського району під час рейду виявили факт неналежного виконання 43-річною жінкою своїх батьківських обов’язків.

Родина перебуває на обліку як сім’я, що опинилась у складних життєвих обставинах. Двох малолітніх доньок жінка виховує самостійно. Під час перевірки поліцейські виявили харків’янку в нетверезому стані, дітей дома не було. Жінка не змогла пригадати, де вони знаходяться.

Діти повернулися додому з прогулянки на вулиці, їх тимчасово передали близькому родичу. Життю та здоров’ю дівчат нічого не загрожує.

Щодо матері поліцейські склали адміністративний протокол за ст.184 (невиконання батьками або особами що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости