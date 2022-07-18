На Харківщині нацгвардійці знищили російський танк

Гвардійці-артилеристи завдали влучного удару по техніці противника. Виявлення ворожої техніки та корегування вогню за допомогою БПЛА здійснювали бійці повітряної розвідки 130 батальйону територіальної оборони.

Нищівного удару по танку Т-80 артилеристи завдали з артсистеми «Нона-К» 120 мм калібру. Воїни Національної гвардії України продовжують знищувати рашистів, завдяки спільним зусиллям українські військові щодня успішно перетворюють на металобрухт бойову техніку загарбників.





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