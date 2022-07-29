За вбивство товариша судитимуть 17-річного хлопця

В Харкові 17-річний молодик, перебуваючи у будинку в компанії своїх друзів, посварився з одним із своїх товаришів.

Неповнолітній схопив кухонний ніж та наніс 27-річному знайомому удар в область серця, від чого потерпілий помер.

Наразі молодик перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 17-річного хлопця за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости