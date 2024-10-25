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Погрожував дружині розправою: у Харкові поліція доставила чоловіка до психлікарні

Погрожував дружині розправою: у Харкові поліція доставила чоловіка до психлікарні

24 вересня мобільна група сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Харківського районного управління поліції № 2 виїхала за фактом повідомлення про вчинення домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба Харківської області.

43-річна заявниця повідомила, що її 42-річний чоловік, який страждає психічним розладом, погрожує їй, поводить себе агресивно та неадекватно.

Як з’ясувалося, чоловік перебуває на психіатричному обліку. Після спілкування з порушником поліцейські викликали бригаду медичної допомоги, яка доставила його до спеціалізованого медичного закладу.

Агентство Телевидения Новости

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