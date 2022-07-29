Слов’янський напрямок: ЗСУ знешкодили розвідувальну групу окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 29 липня. 156 доба війни.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Рубіжне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Базаліївка, Перемога, Маяк, Замулівка, Лісне, Соснівка, Світличне, Іванівка, Коробочкине та інших. Завдав авіаудару силами армійської авіації неподалік Старого Салтова.

На Слов’янському напрямку противник задіяв ствольну, реактивну артилерію та танки біля Долини, Богородичного, Курульки, Грушувахи, Вірнопілля, Сулигівки та низки інших населених пунктів. Ворожа армійська авіація діяла поблизу Гусарівки.

В районі Щурівки наші воїни виявили та знешкодили розвідувальну групу окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости