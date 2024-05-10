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В Бангладеш потерпел крушение учебно-боевой самолёт Як-130

В Бангладеш потерпел крушение учебно-боевой самолёт Як-130

Причина – возгорание двигателя.

Казалось бы, оно нам интересно, этот Бангладеш и вот это вот всё. Но – да.

Дело в том, что используемые Як-130 двигатели АИ-222-25, производились на московском ММПП “Салют” с 2004 года, совместно с запорожским МКБ “Прогресс” им. А.Г. Ивченко. Именно “Прогресс” являлся одним из разработчиков АИ-222-25, а на “Салюте” в основном занимались сборкой двигателей из уже, в основной массе, готовых деталей, приходящих из Украины.

После того как россия вторглась в Украину, поставки деталей прекратились, и россияне у себя развернули не лицензионное, кустарное их производство. Именно из этих несертифицированных деталей и собираются нынешние АИ-222-25 для Як-130.

Эффектом от выпуска самолетов с кустарно выполненными элементами, стало их регулярное упоминание в новостных лентах в хронике происшествий. А в 2021 года Ростех открыл первый сервисный центр для обслуживания двигателей самолетов Як-130 поскольку у самолётов фиксировалась в связи с интенсивной эксплуатацией, более быстрая выработка установленного ресурса силовой установки. Проще говоря, износ двигателя АИ-222-25 увеличен в несколько раз.

Конечно, это в условиях “интенсивной” эксплуатации вполне логично, но вот в том-то и дело, что количество налета часов на самолетах Як-130 не отличается феноменальной интенсивностью и ростом. То есть, износ был обусловлен с некачественным, кустарным изготовлением двигателя.

Ну и видео из Бангладеш просто мне напомнило про эту историю с дефективными Як-130.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21666

Новости портала «Весь Харьков»

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