Під Харковом на протитанковій міні підірвався комбайн

30 липня о 13:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у полі за межами селища Вільхівка (Харківський район) під час проведення сільськогосподарських робіт на протитанковій міні підірвався комбайн.

В результаті вибуху постраждав комбайнер: бригадою екстреної медичної допомоги 44-річного чоловіка було госпіталізовано до лікувального закладу.

В результаті вибуху комбайн та стерня загорілися. До місця події прибули рятувальники та загасили пожежу на площі 60 кв. метрів. Також на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію. Інших вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Головне управління ДСНС України у Харківській області, звертаючись до аграріїв, вкотре нагадує про необхідність бути уважними та пам’ятати про небезпеку. Адже частина полів, лісових масивів та інших земельних ділянок через проведення активних бойових дій залишається не обстеженими.

Агентство Телевидения Новости