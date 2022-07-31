рф готова допустити ООН і Червоний хрест на місце теракту в Оленівці

Росія готова допустити представників ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до колишньої колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де внаслідок теракту було вбито українських військовополонених.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони росії, пише “Прямий”

“Російська Федерація в інтересах проведення об’єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросила експертів ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста”, – йдеться в повідомленні.

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