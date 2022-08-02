HIMARS і не тільки: США оголосили новий пакет допомоги Україні на $550 млн
Адміністрація президента США оголосила про новий пакет оборонної допомоги Україні на суму до $550 млн.
Про це повідомив президент Джо Байден у своїй заяві, опублікованій Білим домом, пише TrueUA.
У Пентагоні додали, що це вже 17-й пакет військової допомоги адміністрації Джо Байдена, який виділяється президентськими указами із запасів армії США.
Так, у новий пакет допомоги входитиме:
75 тис. снарядів до 155-мм артилерії;додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).
Також зазначається, що за час президентства Байдена США виділили Україні близько $8,8 млрд на безпекову допомогу. З 2014 року ця сума перевищила вже $10 млрд.
Нагадаємо, напередодні Україна отримала від США ще чотири HIMARS.