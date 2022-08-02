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На Індустріальному проспекті зіткнулися дві автівки та автобус: є постраждалі

На Індустріальному проспекті зіткнулися дві автівки та автобус: є постраждалі

Сьогодні близько 8:30 на перехресті проспектів Індустріального та Героїв Харкова зіткнулися три автівки: двоє водіїв отримали травми.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mitsubishi Pajero, рухаючись по проспекту Героїв Харкова, втратив керування на мокрій дорозі, виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з пасажирським автобусом MAN та автомобілем Renault Logan.

Незначні тілесні ушкодження отримали 49-річний водій Mitsubishi та 26-річний водій Renault.

Інформація про подію зареєстрована у Єдиному обліку.

Агентство Телевидения Новости

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