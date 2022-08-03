Енергетики відновили електропостачання після ракетного обстрілу Харкова

Фахівці «Харківобленерго» відновили електропостачання після ракетного обстрілу Харкова вранці 3 серпня.

Без електрики залишалися понад 300 жителів двох п’ятиповерхівок і будинків приватного сектору Холодногірського району міста.

«Вирва від потужного вибуху глибиною у декілька метрів утворилася самісінько біля опори повітряної лінії електропередачі. Дивом залізобетонна опора залишилася майже не ушкодженою та придатною для подальшого використання. Проте, уламки та вибухова хвиля перебили провід одразу на трьох прольотах електричної мережі», – розповіли в обленерго.

Зранку ремонтна бригада приступила до ліквідації наслідків нічного прильоту. Енергетики перевірили цілісність конструкцій елементів електричної мережі та замінили ушкоджений провід. Протягом трьох годин електропостачання було відновлено у повному обсязі.

Агентство Телевидения Новости