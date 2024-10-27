Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 105

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.10.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 27.10.24

особового складу / personnel ‒ близько/ about 689040 (+1440) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 9113 (+4) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 18355 (+23) од,

артилерійських систем / artillery systems – 19821 (+39) од,

РСЗВ / MLRS – 1240 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 984 (+0) од,

літаків / aircraft – 369(+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 17799 (+73),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 27560 (+100) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3542 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо!/ Fight the invader! Together we will win!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Майже за рік перевага росії в артилерійських боєприпасах зменшилась в 4 рази
Сегодня 09:11    46
росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю про переміщення американських та ізраїльських військових — Sky News Arabia
Сегодня 08:47    70
Фейк: «в Україні священники проклинають людей за глузування над Планом перемоги»
Сегодня 08:35    79
«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте», - російські військові готуються зустрічати окупантів з КНДР
Сегодня 08:23    109
Харківщина, 27 жовтня
Сегодня 08:18    89
Новини з іншого світу
Сегодня 08:11    107
Оперативна інформація станом на 08.00 27.10.2024 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:10    108
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 жовтня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:08    103
Саміт БРІКС - головної мети досягнуто
Сегодня 07:59    119
ТОП NEWS від ДБР
Сегодня 07:48    103
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 