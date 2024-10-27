Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:20
Просмотров: 115

Норвегия выделила более $100 млн на восстановление украинской энергетики через ПРООН

Норвегия выделила более $100 млн на восстановление украинской энергетики через ПРООН

Норвегия в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) выделила финансовую поддержку на общую сумму 1,1 млрд норвежских крон ($105 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, создание резервных мощностей и ускорение перехода Украины к более диверсифицированному и стойкому энергетическому балансу.

“Это партнерство обеспечит восстановление энергогенерирующих мощностей в Украине, оказывая прямую поддержку важным регионам Украины. Этот вклад значительно смягчит влияние непрерывных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В рамках такого усиленного партнерства будут установлены солнечные панели для обеспечения резервного питания школ и больниц, а недавнее соглашение обеспечит поставку дополнительных 80 МВт мощности в национальную электросеть этой зимой”, – сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что благодаря Программе энергетического обновления ПРООН обеспечение теплом и водой удовлетворит потребности более миллиона людей и промышленных потребителей.

“Постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины привели к острой потребности в увеличении производства электроэнергии. На рынке ощущается дефицит оборудования такого типа. Поэтому соглашение с ПРООН очень важно для поддержки Украины этой зимой”, – заявил в пресс-релизе правительства министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Производство, транспортировка и установка энергетического оборудования – это сложные и рискованные процессы, которые осуществляются надежными партнерами, ведь это жизненно важная помощь, которая позволит Украине пережить грядущую зиму.

“Мы привержены поддержке Украины в ее усилиях по развитию более устойчивой энергетической системы через восстановление критически важной энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также продвижение стратегических инициатив, направленных на ускорение перехода к “зеленой” энергетике . Мы стремимся поддержать Украину в ее усилиях по развитию более устойчивой энергетической системы. Восстановление критически важной энергетической инфраструктуры крайне необходимо, поскольку люди, живущие в многоэтажных домах в больших городах, не имеют альтернативных средств отопления и водоснабжения. Программа ПРООН по возобновляемой энергетике, через которую мы оказываем поддержку в восстановлении энергетики Украины, является свидетельством нашей преданности делу содействия “зеленому” восстановлению и обеспечению энергетической безопасности для всех украинцев. Мы благодарны нашим партнерам за их постоянную поддержку”, – отметил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Гутерріш порушив правила ООН
Сегодня 11:00    167
В окупованому Маріуполі росіяни організували фабрику з підготовки фейкоробів
Сегодня 10:46    141
Вот примерно так происходит у российских оккупантов заряжание РБУ-6000
Сегодня 10:32    149
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 10:18    145
САП. Актуальні події 21 – 25 вересня 2024 року
Сегодня 09:37    121
Майже за рік перевага росії в артилерійських боєприпасах зменшилась в 4 рази
Сегодня 09:11    109
росія передала Ірану розвіддані за кілька годин до атаки Ізраїлю про переміщення американських та ізраїльських військових — Sky News Arabia
Сегодня 08:47    128
Фейк: «в Україні священники проклинають людей за глузування над Планом перемоги»
Сегодня 08:35    132
«Братан, мы тоже уже на переводчике: идите вперёд, всех убивайте», - російські військові готуються зустрічати окупантів з КНДР
Сегодня 08:23    173
Харківщина, 27 жовтня
Сегодня 08:18    128
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 