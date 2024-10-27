Норвегия выделила более $100 млн на восстановление украинской энергетики через ПРООН

Норвегия в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН) выделила финансовую поддержку на общую сумму 1,1 млрд норвежских крон ($105 млн) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, создание резервных мощностей и ускорение перехода Украины к более диверсифицированному и стойкому энергетическому балансу.

“Это партнерство обеспечит восстановление энергогенерирующих мощностей в Украине, оказывая прямую поддержку важным регионам Украины. Этот вклад значительно смягчит влияние непрерывных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. В рамках такого усиленного партнерства будут установлены солнечные панели для обеспечения резервного питания школ и больниц, а недавнее соглашение обеспечит поставку дополнительных 80 МВт мощности в национальную электросеть этой зимой”, – сообщает пресс-служба ООН.

Отмечается, что благодаря Программе энергетического обновления ПРООН обеспечение теплом и водой удовлетворит потребности более миллиона людей и промышленных потребителей.

“Постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины привели к острой потребности в увеличении производства электроэнергии. На рынке ощущается дефицит оборудования такого типа. Поэтому соглашение с ПРООН очень важно для поддержки Украины этой зимой”, – заявил в пресс-релизе правительства министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Производство, транспортировка и установка энергетического оборудования – это сложные и рискованные процессы, которые осуществляются надежными партнерами, ведь это жизненно важная помощь, которая позволит Украине пережить грядущую зиму.

“Мы привержены поддержке Украины в ее усилиях по развитию более устойчивой энергетической системы через восстановление критически важной энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей, а также продвижение стратегических инициатив, направленных на ускорение перехода к “зеленой” энергетике . Мы стремимся поддержать Украину в ее усилиях по развитию более устойчивой энергетической системы. Восстановление критически важной энергетической инфраструктуры крайне необходимо, поскольку люди, живущие в многоэтажных домах в больших городах, не имеют альтернативных средств отопления и водоснабжения. Программа ПРООН по возобновляемой энергетике, через которую мы оказываем поддержку в восстановлении энергетики Украины, является свидетельством нашей преданности делу содействия “зеленому” восстановлению и обеспечению энергетической безопасности для всех украинцев. Мы благодарны нашим партнерам за их постоянную поддержку”, – отметил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Джерело: nigroll.com

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