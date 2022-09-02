ЗСУ відбили атаку ворога в районі селища Гусарівка на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 2 вересня. 191 доба війни.

Зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.

На Слобожанському напрямку ситуація значних змін не зазнала. Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають ворогу можливості просуватися вглиб території нашої Держави.

На Харківському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Перемога, Старий Салтів та Пришиб.

Здійснив дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Леб’яже.

Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі населеного пункту Гусарівка.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли з танків, мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Вернопілля, Бражівка, Дібрівне, Долина, Богородичне, Донецьке, Райгородок, Краснопілля. Активних наступальних дій ворог не вів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости