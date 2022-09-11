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Вночі ЗС РФ завдали ракетний удар по Харкову

Вночі ЗС РФ завдали ракетний удар по Харкову

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова. Ракета влучила у землю поблизу спортивного стадіону. В одній з адміністративних будівель вибито вікна та пошкоджено дах.

Внаслідок ракетного удару утворилась воронка діаметром майже 9 метрів та глибиною 4 метри.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Агентство Телевидения Новости

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