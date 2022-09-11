Вночі ЗС РФ завдали ракетний удар по Харкову

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Індустріальному району м. Харкова. Ракета влучила у землю поблизу спортивного стадіону. В одній з адміністративних будівель вибито вікна та пошкоджено дах.

Внаслідок ракетного удару утворилась воронка діаметром майже 9 метрів та глибиною 4 метри.

Попередньо, окупанти обстріляли Харків ракетами С-300, випущеними з території Бєлгородської області РФ.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Агентство Телевидения Новости