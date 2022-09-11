Німеччина допоможе Україні підготувати до зими звільнені від окупантів території, – Бербок

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її прес-конференція.

“Наступні місяці мають вирішальне значення не тільки з точки зору військових дій, наступні місяці будуть відігравати вирішальну роль для того, щоб підготувати звільнені території якоюсь мірою до зими. Давайте разом подивимося, що вам потрібно, які були зруйновані лікарні, школи, де немає дахів, і ми там будемо з німецької сторони дуже прагматично повертати життя у звільнені села і міста”, – заявила глава МЗС Німеччини.

Як повідомляли Українські Новини, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що вартість відновлення України оцінюється в понад 349 млрд долларів.

Агентство Телевидения Новости