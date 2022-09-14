У Харкові усунули пошкодження на газопроводі високого тиску після обстрілу.

Внаслідок обстрілу Харкова ворожий снаряд влучив у газопровід високого тиску діаметром 700 мм.

Як повідомили в АТ «Харківміськгаз», бригада аварійно-диспетчерської служби газовиків та служби ДСНС оперативно прибули на місце та усунули пожежу.

Завдяки злагодженій роботі ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі були проведені менш ніж за добу. Фахівці компанії локалізували пошкодження, ліквідували виток газу та виконали зварювання пошкодженої ділянки без відключення споживачів від природного газу.

«Ворог цілеспрямовано обстрілює об’єкти критичної інфраструктури Харкова, вдаючись до підступних спроб залишити людей без життєво необхідних електроенергії, води та газу», – зазначили в АТ «Харківміськгаз».

Агентство Телевидения Новости