Багато жінок і цивільні: скільки українців залишається у російському полоні

У російському полоні перебувають 2,5 тисячі українців. Серед них є мирні жителі і чимало жінок. Рф не відпускає цивільних, хоча вже відбулося кілька обмінів полоненими.

Такою інформацією поділилася віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв’ю порталу BBC, пише УНІАН.

«Кілька тисяч. Ми говоримо про 2,5 тисячі полонених. Люди залишаються в полоні, І найгірше – там залишаються цивільні. Вже кілька обмінів поспіль цивільних не відпускають. Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні повинні бути повернуті, а не обмінені. І серед них дуже багато жінок», – заявила Верещук.

Віце-прем’єр зазначила, що тільки на території «Азовсталі» перебувала 131 жінка. Повернути вдалося лише кількох з них. Ці дані показують, яка кількість жінок все ще утримуються в Росії.

Верещук зазначила, що з полонянками обходяться дуже погано – їх б’ють і катують. За словами віце-прем’єра, світ не повинен просто спостерігати за цим.

Обмін військовополоненими – основні подробиці

21 вересня Україна повернула з російського полону 215 воїнів. Серед них були п’ятеро командирів: командир «Азова» Денис «Редис» Прокопенко, заступник командира «Азова» Святослав «Калина» Паламар, старший офіцер «Азова» Олег Хоменко, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій «Волина» Волинський та командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Ватажки зараз знаходяться в Туреччині під протекторатом президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Вони залишаться там до кінця бойових дій, згідно з домовленостями з Росією.

Додому також повернулися Катерина Поліщук «Пташка» та вагітні військовослужбовці – Мамонова Мар’яна, Шумовецька Яна та Чорненька Анастасія. А в МВС повідомили, що з російського полону вдалося витягнути 118 військовослужбовців Нацгвардії, 9 поліцейських і 9 прикордонників. З ними звільнили і 10 іноземних військових, які допомагали боронити державу від російської агресії.

Українських захисників обміняли на Віктора Медведчука, але попередньо з нього взяли всі необхідні свідчення. Тепер наша держава обговорює можливість обміну у форматі «всіх на всіх», про що повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Агентство Телевидения Новости