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Ця літня подружня пара перетнула російсько-український кордон, тримаючись за руки
Ганна - незряча, а її чоловік Володимир майже не ходить.
Вони подолали довгий і небезпечний шлях через росію, аби виїхати з окупованої частини Херсонщини.
Їм допомогли волонтери. Вони і зробили це зворушливе фото.
Жінка першою перетнула кордон. Але відмовилася їхати далі, доки у своїй руці не відчує руку чоловіка.
На переході вони дочекалися Володимира. Ганна навпомацки переконалась, що то він. Тільки після цього і за руку з чоловіком вони рушили.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/22323
Фото: Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України