Ця літня подружня пара перетнула російсько-український кордон, тримаючись за руки

Ганна - незряча, а її чоловік Володимир майже не ходить.

Вони подолали довгий і небезпечний шлях через росію, аби виїхати з окупованої частини Херсонщини.

Їм допомогли волонтери. Вони і зробили це зворушливе фото.

Жінка першою перетнула кордон. Але відмовилася їхати далі, доки у своїй руці не відчує руку чоловіка.

На переході вони дочекалися Володимира. Ганна навпомацки переконалась, що то він. Тільки після цього і за руку з чоловіком вони рушили.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/22323

Фото: Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України

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