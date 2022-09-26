У рф масово палять військомати

Відразу після оголошеня мобілізації в рф підпалили 4 військомати, наразі цей процес вже перетврився в епідемію

22 вересня

У Нижньому Новгороді було підпалено стоматологічний кабінет призовного пункту. Вогонь був швидко згашений У Ломоносові на Іликівському проспекті кинули у вікно військкомату пляшку із запальною сумішшюУ місті Гай Оренбурзької області було здійснено спробу підпалу військкомату. Постраждала лише одна стіна У селі Кира Забайкальського краю у бік військкомату кинули пляшку із запальною сумішшю. За одними даними, суміш залила деякі документи, за іншими — не постраждало навіть шибка

23 вересня:У місті Вільний Амурської області невідомий кинув пляшку у будівлю місцевого військкомату. Вогонь не встиг поширитися, залишилися лише дрібні сліди кіптяви на фасаді У Хабаровську близько 6:00 двоє невідомих кинули у вікно військкомату пляшку із запальною сумішшю. Зайнялося два кабінети, ніхто не постраждав. Поліції дали розпорядження перевіряти порядок у районних військкоматів кожні дві години 24 вересня у Канську Красноярського краю сталася пожежа у будівлі військкомату. Очевидці повідомляють, що причиною пожежі є підпал, який влаштував місцевий літній чоловік; в одному з кабінетів згоріла частина меблів, документи не постраждали

25 вересня:У місті Рузаєвка в Мордовії о четвертій годині ранку у вікно військкомату кинули два «коктейлі Молотова». Вогонь охопив один із кабінетів, пожежу загасили.У місті Черняхівськ Калінінградської області у будівлю військкомату кинули пляшку із запалювальною сумішшю, вона потрапила у цоколь із цеглиУ військкоматі Кіровську Ленінградської області сталася пожежа. Цього разу обійшлося без «коктейлів Молотова» — на місці знайшли конструкцію з каністри та шланга, що йшов у просвердлений отвірВ Усть-Ілімську Іркутської області чоловік відкрив стрілянину у військкоматі. У результаті було тяжко поранено начальника призовної комиссииВ Урюпінську Волгоградської області близько четвертої години ранку невідомий закидав будівлю військкомату коктейлями Молотова. Будівля суттєво постраждала

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