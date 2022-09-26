Від мобілізації тікав в Україну. На Харківщині затримали росіянина

Бійці Національної гвардії України та контррозвідники затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно перетнув Державний кордон нашої країни.

Події, за інформацією прес-служби НГУ, відбувалися біля села Уди. Росіянин розповів, що кордон перейшов Білгородській області у селі Щетинівка. З’ясувалося, що чоловік – уродженець Ленінградської області, за нього був військовий квиток, виданий одним із районних військкоматів РФ. Однак, до російської армії його не закликали і у військових діях він не брав участі.

Під час допиту громадянин Росії одразу сказав, що не згоден з путінським режимом. Йому не подобається все, що відбувається у його країні, він проти війни, яку Російська Федерація розв’язала в Україні. Більше того, за словами затриманого, він перетнув кордон спеціально, щоб воювати на боці України.

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