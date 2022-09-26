Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:25
Просмотров: 82

Від мобілізації тікав в Україну. На Харківщині затримали росіянина

Від мобілізації тікав в Україну. На Харківщині затримали росіянина

Бійці Національної гвардії України та контррозвідники затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно перетнув Державний кордон нашої країни.

Події, за інформацією прес-служби НГУ, відбувалися біля села Уди. Росіянин розповів, що кордон перейшов Білгородській області у селі Щетинівка. З’ясувалося, що чоловік – уродженець Ленінградської області, за нього був військовий квиток, виданий одним із районних військкоматів РФ. Однак, до російської армії його не закликали і у військових діях він не брав участі.

Під час допиту громадянин Росії одразу сказав, що не згоден з путінським режимом. Йому не подобається все, що відбувається у його країні, він проти війни, яку Російська Федерація розв’язала в Україні. Більше того, за словами затриманого, він перетнув кордон спеціально, щоб воювати на боці України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 