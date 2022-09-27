Найбільш заміновані села Харківщини: граната у кожному приміщенні

На деокупованих територіях півночі Харківщини триває розмінування, сапери Національної гвардії знешкодили більше тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів: ворог мінував будинки та школи, повідомляє Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії

Інженерні розрахунки НГУ працюють на території Золочівського, Дергачівського та Харківського районів, які два тижні тому були звільнені від російських окупаційних військ.

Серед найбільш замінованих населених пунктів — Макарове, Турове, Дементіївка, Уди та Гоптівка.

ули знешкоджені такі вибухонебезпечні предмети, як касетні боєприпаси РСЗВ “Смерч” та “Ураган”, артилерійські снаряди, постріли для гранатометів, ручні гранати, протипіхотні та протитанкові міни.

Зазначається, що наразі сапери зосередились на розмінуванні доріг, узбіч, житлових будинків, державних та громадських установ, шкіл та дитячих садків.

Окупанти широко застосовують різноманітні боєприпаси та способи мінування, зневажаючи положення Женевської конвенції (Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних ушкоджень або мають невибіркову дію.

Агентство Телевидения Новости