Дві третини росіян продовжують підтримувати війну проти України

Часткова мобілізація, оголошена президентом РФ Володимиром Путіним, викликала страх, жах та тривогу у 47% опитаних росіян. Проте 72% респондентів продовжують підтримувати війну проти України.

Про це свідчать дані нового опитування “Левада-центру”. Прихильників переговорів у Росії також стало не набагато більше – 48% проти 44% у серпні.

Про позитивні емоції від мобілізації розповіли 41% опитаних: 28% заявили про гордість за Росію, 6% – про натхнення.

Кількість тих, хто виступає проти “спецоперації” у вересні зросла до максимуму з 24 лютого (21%), так само як і кількість тих, хто не може відповісти (8%). Однак ці цифри не можна назвати переломними.

44% опитаних громадян РФ “точно підтримують” дії російських Збройних сил і ще 28% “швидше підтримують”. Не підтримують – разом 21% респондентів.

Опитування провели 22-28 вересня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1631 особа віком від 18 років та старших у 137 населених пунктах, 50 суб’єктах РФ.

Найбільший рівень підтримки дій російських збройних сил в Україні, як і раніше, спостерігається серед старшої вікової групи – 81% підтримують; найменший – характерний для молодих респондентів – 55% опитаних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг президента Росії Володимира Путіна після оголошення “часткової” мобілізації почав поступово знижуватися. Диктатор втратив одразу 6% за останній місяць

Агентство Телевидения Новости