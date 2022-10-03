Харківські патрульні затримали наркоділка, що перебував у розшуку

Сьогодні вдень, патрулюючи територію Холодногірського району, патрульні помітили чоловіка, який побачивши патрульних різко змінив напрямок руху. Поліцейські наздогнали його для перевірки.

Під час перевірки документів у громадянина з’ясувалося, що його розшукують правоохоронці через причетність до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Патрульні передали громадянина слідчим.

Агентство Телевидения Новости