За місяць на деокупованих територіях Харківщини виявили тіла 534 цивільних, з них 19 – діти

З 7 вересня і станом на 6 жовтня на звільнених від російсько-окупаційних військ територіях Харківської області виявили тіла 534 цивільних. З них 226 – тіла жінок, 19 – дітей. Також фахівці виявили рештки 29 людей, стать і приблизний вік яких не встановлений.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов під час брифінгу у Kharkiv Media Hub, пише Громадське.

Він також розповів про знайдену катівню в селі Піски-Радьківські на Харківщині, де окупанти знущалися із захоплених людей. Каже, що на території приватного будинку в центрі села був штаб росіян.

«Вони забрали там два автомобілі. Там є гараж. Коли ми з прокурорами зайшли туди, ми провели огляд. Там був підвал зі сходами на глибині 2 метрів. Кімната – 1,5-2,5 метра», – розповів Болвінов.

Каже, що там окупанти утримували цивільних і полонених та вчиняли тортури. Є свідки, які кажуть, що з підвалу чули крики благання допомогти, просилися в туалет. Після цього були автоматні черги, і люди замовкали.

«Докази – зав’язки, мотузки, фалоімітатор, куртки військових, схожих на ЗСУ, аркуш зі свідченням, телефон, протигаз, недопалки, марля з речовиною бурого кольору, 16 слідів пальців рук і пластиковий контейнер жовтого і сірого кольору зубів», – розповів правоохоронець.

Він додав, що фахівці оглянули зуби, упакували їх. Відтак буде проведена генетична експертиза. Інформація перевіряється. Після досудового розслідування буде висновок.

Деокупація на Харківщині

У межах контрнаступу Сили оборони України на Харківщині з 6 до 14 вересня звільнили приблизно 8 500 квадратних кілометрів та 150 тисяч людей. Тоді у Міноборони повідомляли про 388 звільнених населених пунктів.

За даними обласної влади Харківщини, під тимчасовим контролем росіян залишається ще орієнтовно 6% території області. До контрнаступу було окуповано 32% Харківщини.

Правоохоронці вже виявили катівні, зокрема, в Козачій Лопані, Липцях, Куп’янську, Вовчанську, Балаклії, Пісках-Радьківських та Ізюмі.

Агентство Телевидения Новости