Путін шукає “козлів відпущення” за провали на Харківщині – ISW

Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти відповідальність за військові невдачі в Україні на міністра оборони країни Сергія Шойгу. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW)

Зазначається, що зростаюча критика “часткової мобілізації”, ймовірно, змушує Путіна звинувачувати Міністерство оборони і, зокрема, його голову. Так, російський лідер відклав призов студентів і підкреслив, що Міноборони не внесло своєчасних змін до нормативно-правової бази за списками осіб, що не підлягають мобілізації. Аналітики звернули увагу, що оборонне відомство РФ критикують як офіційні особи, так і пропагандисти, зокрема голова Чечні Рамзан Кадиров та олігарх Євген Пригожин, якого називають власником ПВК Вагнера.

Російські блогери вважають, що Шойгу скоро буде “зміщено” і “визнано головним винуватцем” військових невдач країни. “Путін, швидше за все, утримуватиметься від звільнення Шойгу стільки, скільки зможе, щоб продовжувати звинувачувати його у воєнних невдачах і заручитися підтримкою інших фракцій… Він уже працює над покращенням своєї підтримки серед націоналістично налаштованих блогерів і силовиків, таких як Пригожин і Кадиров”, – підсумували в ISW.

Також аналітики зазначають, що президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за нещодавні та майбутні невдачі російських військових в Харківській області, використовуючи кадрові зміни в Міноборони РФ.

У Західному військовому окрузі Міноборони РФ призначено нового командувача – генерал-лейтенант Роман Бердніков замінив на цій посаді Олександра Журавльова.

Як оцінював ISW, підрозділи Західного військового округу протягом останніх кількох місяців в основному діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно вже деякий час, а Путін за два тижні змінив двох командувачів “західного угруповання військ”.

Зазначається, що можливо, Путін намагається переспрямувати гнів через втрати в Харківській області та Лимані, що зростає, призначивши нову особу на керівну посаду ЗВО. Це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу (ЦВО), від критики за нещодавні російські невдачі навколо Лимана. Путін може спробувати перекласти на Берднікова провину за майбутні російські втрати – в Харківській та, можливо, Луганській областях.

Агентство Телевидения Новости