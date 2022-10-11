На Запоріжжі знищили ворожий комплекс С-300, 10 одиниць військовой техніки та 60 окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 жовтня. 230 доба війни.

Протягом поточної доби окупанти знову завдали масованого ракетного удару, застосували по нашій країні майже тридцять крилатих ракет, завдали сім авіаційних ударів та здійснили близько двадцяти п’яти обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Тридцять дві повітряні цілі було знищено підрозділами протиповітряної оборони України на різних напрямках. Це 21 крилата ракета та 11 безпілотних літальних апаратів.

Внаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура понад десяти населених пунктів у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. Вночі ворог задіяв вісім іранських ударних БпЛА, намагаючись завдати шкоди об’єктам критичної інфраструктури у Миколаївській області. Всі ці «безпілотники» знищено силами протиповітряної оборони Збройних Сил України.

На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли населених пунктів Сотницький Козачок, Одноробівка, Уди, Ветеринарне та Козача Лопань.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ та Первомайське.

Підтверджено ураження району зосередження живої сили та військової техніки противника у Херсонській області. За наявною інформацією, знищено до ста окупантів та близько тридцяти одиниць озброєння та військової техніки.

В Запорізькій області Силами оборони за попередні дні уражено зенітний ракетний комплекс С-300, до десяти одиниць військової техніки та близько шістдесяти військовослужбовців російських окупаційних військ.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала два удари по районах зосередження озброєння та військової техніки противника.

Ракетні війська і артилерія уразили один пункт управління, дев’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, п’ять систем протиповітряної оборони та чотири склади з боєприпасами.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости