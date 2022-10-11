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В Харкові патрульні виявили авто, розшукуване за незаконне заволодіння
Сьогодні вдень охоронці порядку зупинили автомобіль Renault на вулиці Чувашській за порушення ПДР.
Під час перевірки документів патрульні встановили, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно наявних баз даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.
Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.