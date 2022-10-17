Укроборонпром анонсував бавовну у москві

Концерн “Укроборонпром” презентував “відповідь” іранським дронам, дальністю 1000 км, вагою бойової частини – 75 кг.

“Росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух. Укроборонпром працює у посиленому режимі з моменту повномасштабного вторгнення. Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це “нічого” успішно працює на полі бою”, – йдеться у повідомленні.

За словами представників концерну, нова розробка перебуває на фінальній стадії.

Агентство Телевидения Новости