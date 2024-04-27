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Энтони Блинкен, госсекретарь США, после встречи с генсеком Китая Си Цзиньпином

Энтони Блинкен, госсекретарь США, после встречи с генсеком Китая Си Цзиньпином

"Я снова сакцентировал на нашем серьёзном беспокойстве о том, что КНР предоставляет компоненты, которые питают российскую жестокую агрессивную войну против Украины.

Китай - главный поставщик машинного оборудования, микроэлектроники, нитроцеллюлозы, (https://t.me/ToBeOr_Official/14793) критической для производства боеприпасов и ракетных боезарядов, и других товаров двойного назначения, которые москва использует, чтобы нарастить свою военную промышленность.

Военную промышленность, которая штампует ракеты, дроны, танки и другое вооружение, которое президент путин использует для вторжения в суверенную страну, для уничтожения её энергетической сети и другой гражданской инфраструктуры, для убийства невинных детей, женщин и мужчин.

россии будет сложно поддерживать своё наступление на Украину без китайской поддержки. На моих встречах с союзниками по НАТО в этом месяце и с партнёрами по G7 на прошлой неделе я слышал тот же посыл: подпитывание российской военной промышленности не только угрожает украинской безопасности, это угрожает европейской безопасности.

Пекин не сможет достигнуть улучшения отношений с Европой, поддерживая наибольшую угрозу европейской безопасности с конца Холодной войны.

Как мы говорили Китаю, обеспечение трансатлантической безопасности - ключевой интерес США. И в нашей сегодняшней дискуссии я дал понять, что если Китай не обратит внимания на эту проблему, это сделаем мы".

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14965

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