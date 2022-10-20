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В області стартував опалювальний сезон

В області стартував опалювальний сезон

У Харкові та області стартує опалювальний сезон. Тепло вже починають подавати до медзакладів та інших соціальних об’єктів, коли похолоднішає — почнуть опалювати й оселі, де це можливо після російських обстрілів. Про це розповів голова обладміністрації Олег Синєгубов.

Серед міст області, готових до подачі тепла – Вовчанськ та Чугуїв. Там збереглися або полагожєені всі котельні, у Чугуїві вже подано тепло до лікарні

У Куп’янську та Ізюмі роботи ще тривають. За словами Синєгубова, ситуація там складна: окупанти викрали велику кількість обладнання котелень, зруйнували інфраструктуру.

«Кожен населений пункт — це окрема історія. Якщо, наприклад, у місті Вовчанську більш-менш ситуація у критичній інфраструктурі за станом мереж, якщо ми беремо місто Ізюм, то з більше ніж 20 котелень залишилося майже неушкодженими шість-сім», — навів приклади голова ОВА.

Енергетики також готуються до можливих нових обстрілів. Комунальники намагаються відновити житло там, де руйнування не критичні

Агентство Телевидения Новости

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