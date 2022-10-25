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Поліцейські оперативно розшукали та повернули додому неповнолітню дівчинку

Поліцейські оперативно розшукали та повернули додому неповнолітню дівчинку

Ввечері 24 жовтня до Харківського райуправління поліції № 1 надійшло повідомлення про зникнення 9-річної дівчини.

Поліцейські ювенальної превенції ХРУП №1 протягом двох годин виявили дитину у знайомих, неподалік від місця мешкання.

Жодних протиправних дій стосовно неї скоєно не було.

Мати розшукуваної в цей час знаходилась в стані алкогольного сп’яніння.

Щодо 43-річної жінки поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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