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Поліцейські оперативно розшукали та повернули додому неповнолітню дівчинку
Ввечері 24 жовтня до Харківського райуправління поліції № 1 надійшло повідомлення про зникнення 9-річної дівчини.
Поліцейські ювенальної превенції ХРУП №1 протягом двох годин виявили дитину у знайомих, неподалік від місця мешкання.
Жодних протиправних дій стосовно неї скоєно не було.
Мати розшукуваної в цей час знаходилась в стані алкогольного сп’яніння.
Щодо 43-річної жінки поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення.