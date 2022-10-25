ПВК «Вагнера» рекрутує в’язнів із тяжкими інфекційними захворюваннями – розвідка

Російська ПВК «Вагнер» рекрутує в’язнів, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання (зокрема ВІЛ та гепатит C). Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області до ПВК «Вагнер» було «мобілізовано» понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Для «маркування» інфікованих бойовиків, командування «вагнерівців» змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі – у випаду гепатиту», – зазначають у ГУР.

Окрім того, за даними ГУР, в Україні уже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом.

У розвідці також додають, що російські медики «системно відмовляються» надавати допомогу пораненим з тяжкими інфекційними хворобами.

Агентство Телевидения Новости