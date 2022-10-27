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В Харкові патрульні не змогли дізнатися ступінь сп’яніння водія – алкотестер відмовився показувати такі цифри

В Харкові патрульні не змогли дізнатися ступінь сп’яніння водія – алкотестер відмовився показувати такі цифри

Сьогодні вночі, під час патрулювання Слобідського району Харкова, патрульні зупинили авто ВАЗ.

Під час спілкування поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння.

Громадянин погодився у законному порядку пройти на місці огляд на стан сп’яніння за допомогою газоаналізатору «Драгер». Прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок, що сигналізувало про перевищення гранічного виміру пристроєм.

Інспектори склали на водія ВАЗ адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.

Загалом за минулу добу патрульні склали 19 протоколів за керування транспортними засобами в стані сп‘яніння.

Агентство Телевидения Новости

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