Кількість збитих пішоходів збільшилася через відсутність вуличного освітлення, – патрульна поліція

Рашисти постійно б’ють по критичній інфраструктурі: у режимі економії електроенергії та світломаскування вулиці наших міст майже неосвітлені.

В таких умовах потрібно бути вдвічі обережнішими на дорогах. Особливо пішоходам. Адже лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, зокрема 38 з них – у темний час доби, повідомили в патрульній поліції. Це на понад 25% більше ніж за два попередні тижні. Тобто, можемо говорити про те, що це суттєво впливає на безпеку дорожнього руху і збільшення ДТП на дорогах. Проте, вихід є і є дієві заходи, що може вжити кожен.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадав, чому світловідбивальні елементи мають стати неодмінним атрибутом кожного пішохода в темний час доби.

Агентство Телевидения Новости