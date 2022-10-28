Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:23
Просмотров: 87

Кількість збитих пішоходів збільшилася через відсутність вуличного освітлення, – патрульна поліція

Кількість збитих пішоходів збільшилася через відсутність вуличного освітлення, – патрульна поліція

Рашисти постійно б’ють по критичній інфраструктурі: у режимі економії електроенергії та світломаскування вулиці наших міст майже неосвітлені.

В таких умовах потрібно бути вдвічі обережнішими на дорогах. Особливо пішоходам. Адже лише з 10 по 23 жовтня загинув 51 пішохід, зокрема 38 з них – у темний час доби, повідомили в патрульній поліції. Це на понад 25% більше ніж за два попередні тижні. Тобто, можемо говорити про те, що це суттєво впливає на безпеку дорожнього руху і збільшення ДТП на дорогах. Проте, вихід є і є дієві заходи, що може вжити кожен.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький нагадав, чому світловідбивальні елементи мають стати неодмінним атрибутом кожного пішохода в темний час доби.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 