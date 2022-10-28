Куп’янськ продовжує потерпати від ворожих обстрілів: прокурори зафіксували черговий злочин РФ

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 28 жовтня військовослужбовці ЗС РФ вкотре завдали ракетного удару по Куп’янську.

Ворожа ракета влучила в землю поряд з житловим будинком, у результаті чого пошкоджено його вікна. Внаслідок ракетного удару утворилась вирва глибиною близько 7 метрів та шириною до 10 метрів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Попередньо встановлено, що ЗС РФ обстріляли місто ракетами С-300.

У ході огляду місця події прокурори спільно зі слідчими поліції вилучили уламки боєприпасів та зібрали докази чергового злочину РФ.

Агентство Телевидения Новости