Пентагон оголосив новий пакет військової допомоги Україні — на $275 мільйонів

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на $275 мільйонів.

Про це повідомила під час брифінгу 28 жовтня речниця Пентагону Cабріна Сінгх, передає «Інтерфакс-Україна».

Пакет військової допомоги включає:

боєприпаси для Himars;500 снарядів для високоточної керованої артилерії;системи дистанційного протитанкового мінування;повнопривідні військові автомобілі HMMWV;стрілецьку зброю та боєприпаси.

Cабріна Сінгх також повідомила, що зараз триває тренувальна програма для українських військових — їх навчають користуватись NASAMS, а самі системи мають прибути на початку листопада.

Нагадаємо, що міністерство оборони Сполучених Штатів оприлюднило вміст нового пакету військової допомоги для України на суму 725 млн доларів. Ця оборонна допомога включає озброєння й техніку, необхідну для потреб ЗСУ.

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