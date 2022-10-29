Двох експоліціянтів з Вовчанська підозрюють у держзраді

Досудовим розслідуванням встановлено, що один із підозрюваних — експоліцейський з логістики — під час окупації прикордонного м. Вовчанськ перейшов на бік ворога. Так, у квітні, за пропозицією представників РФ, він обійняв посаду «старшини» у службі тилового забезпечення у незаконному правоохоронному органі. Зрадник їздив разом з російськими військовими до тимчасово окупованого Луганська, де отримував поліцейську форму, комп’ютерне обладнання, канцелярію задля укріплення правоохоронної системи російського зразка.

Його колега — колишній оперуповноважений — також перейшов на бік ворога. При окупантах він обійняв однойменну посаду. За вказівками російських найманців він контролював громадський порядок, аби окупанти спокійно почували себе в місті.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом колишнім правоохоронцям заочно повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости