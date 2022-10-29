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У Лозовій через вибух невідомого предмета загинула жінка

У Лозовій через вибух невідомого предмета загинула жінка

Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленській

Невідомий предмет вибухнув на подвір’ї у селі Федорівка Миролюбівського старостинського округу.У будинку мешкала родина з малою дитиною.Наразі знайдене тіло жінки. Пошуки продовжуються.Хата знаходилася на краю села, тому інші садиби не постраждали. В черговий раз прошу, будьте обережні!Не підіймайте та не приносьте додому небезпечні предмети!За необхідності викликайте рятувальників!, – написав він у соцмережах.

Відомо, що загиблій 35-років. Де наразі перебувають її чоловік та -річна дитина невідомо. Скоріш за все, вибухівку принесли додому відкудись.

Агентство Телевидения Новости

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