На різних напрямках підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий гелікоптер та один штурмовик Су-25

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 31 жовтня. 250 доба війни.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Куп’янськ Харківської області, Сіверськ на Донеччині, Нова Кам’янка Херсонської області та Березнегувате і Очаків на Миколаївщині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь підтримує збройну агресію російської федерації проти українців. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію цієї країни. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території республіки білорусь.

На Слобожанському напрямку ворог здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гатище, Кам’янка, Красне, Огірцеве та Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти з артилерії різних типів обстрілювали населені пункти Табаївка, Терни Харківської області; Греківка, Ковалівка, Кармазинівка, Макіївка, Новоєгорівка, Невське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Зарічне і Ямполівка на Донеччині.

За уточненою інформацією, підтверджено ураження живої сили та техніки противника за попередні дні. Так, в Херсонській області, знищено колону військової техніки противника, в Запорізькій – знищено склад боєприпасів, 5 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 21 удар, з них: 15 – по районах зосередження озброєння та військової техніки, 2 – по взводних опорних пунктах, а також 4 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 1 гелікоптер та 1 штурмовик Су-25 противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління та зенітну ракетну установку.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости