Ініціативи Кремля з фінансування війни руйнують економіку росії — ISW

Зусилля росії з формування збройних сил у поєднанні з західними санкціями мають довгострокові згубні наслідки для російської економіки. Фінансові експерти повідомили Reuters, що Кремль зіткнеться з дефіцитом бюджету, який «виснажить резерви Москви до найнижчого рівня за багато років» через прогнозоване зменшення надходжень від енергоносіїв, санкції та витрати на мобілізацію, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Один експерт передбачив, що виплати мобілізованим чоловікам, включаючи соціальні виплати, можуть коштувати Кремлю від 900 мільярдів рублів до 3 трильйонів рублів (приблизно 14,6-32,4 млрд. доларів) протягом наступних шести місяців. У цю цифру не входять виплати іншим категоріям військовослужбовців збройних сил рф, таким як БАРС (Бойовий армійський резерв), добровольчі батальйони, а також довгострокові зобов’язання щодо ветеранських виплат військовослужбовцям за контрактом, волонтерам, невійськовим спеціалістам, які переїхали на окуповану територію, а також бойовикам маріонеткових утворень. Раніше ISW підрахував, що один добровольчий батальйон із 400 військовослужбовців обходиться росії щонайменше в 1,2 млн. доларів на місяць без урахування бонусів за підписання та спеціальних виплат за військові досягнення.

Кремль продовжує сильно покладатися на фінансове стимулювання росіян для війни в Україні, що, ймовірно, продовжуватиме перевантажувати російську економіку протягом десятиліть. Перед та під час повномасштабного вторгнення росії в Україну російські чиновники обіцяли добровольцям і мобілізованим зарплати, які більш ніж удвічі перевищують середню зарплату цивільних у росії. Кремль намагався перекласти частину витрат на формування збройних сил на російські федеральні суб’єкти, але, швидше за все, незабаром доведеться більше залучати кошти федерального бюджету. Секретар партії «Єдина Росія» Андрій Турчак, наприклад, заявив, що російські військовослужбовці з усіх регіонів повинні отримувати однакові пільги та зазначив, що федеральна влада повинна покрити різницю, якщо суб’єкт федерації не в змозі повністю компенсувати збитки всім учасникам «спецоперації». Ватажок «днр» денис пушилін під час мітингу «Єдиної росії» навіть визнав недостатність заходів для підтримки мобілізованих та їхніх сімей в окупованій Донецькій області.

Кремль вже стикається з труднощами щодо надання обіцяної компенсації, проблемами, які посилюють соціальну напругу в російському суспільстві. Російські Telegram-канали оприлюднили кадри, як мобілізовані в Ульяновську протестують проти оплати служби. Інші кадри з Чувашії показують, як, імовірно, російська місцева чиновниця кричить на протестуючих мобілізованих, що вона не обіцяла їм виплату 300 тисяч рублів (близько 4860 доларів США). Сім’ї мобілізованих публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєєву, що вони не отримали обіцяної компенсації в 120 тис. рублів (близько 1945 доларів США).

Кремлю потрібно буде продовжувати платити те, що він пообіцяв, щоб підтримувати контроль над суспільством і якусь подібність морального духу серед розрізнених сил росії. ISW також повідомляв, що Кремль розпалює конфлікт у російських військових формуваннях, зібраних з різних джерел, надаючи різні виплати, пільги та ставлення. На кадрах у соціальних мережах від 31 жовтня, наприклад, зафіксована бійка між військовослужбовцями-контрактниками та мобілізованими, нібито за особисті речі та військову техніку.

Заклики путіна до конкурентоспроможної російської військової промисловості відірвані від реальності російського ланцюжка поставок та проблем оборонно-промислової бази. 2 листопада під час засідання Координаційної ради ЗС рф путін підкреслив, що важливо, щоб уряд росії забезпечив активну конкуренцію між російськими виробниками зброї. Заклики путіна контрастують з нещодавніми повідомленнями про те, що росія придбала системи озброєння в Ірану та Північної Кореї для підтримки своїх військових дій в Україні. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі оголосив 2 листопада, що американська розвідка вважає, що Північна Корея таємно постачає Росії артилерійські снаряди. Раніше ISW повідомляв, що поставки Іраном безпілотників та, можливо, балістичних ракет до рф, ймовірно, ще більше посилять залежність росії від систем озброєння іранського виробництва. Росія, ймовірно, вела переговори про постачання зброї з Іраном і Північною Кореєю, тому що вона значно виснажила свої запаси боєприпасів під час авіаційних, ракетних і артилерійських ударів під час війни в Україні та не може легко їх поновити. Залежність росії від ізольованих та підсанкційних держав щодо критично важливих систем озброєнь не підтримує вимогу путіна, щоб російська військова промисловість стала високо конкурентоспроможною та задовольнила потреби російських Збройних сил у будь-який період часу.

Російські офіційні особи оголосили, що 2 листопада окупаційна влада почала інтеграцію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) у юрисдикцію російського оператора АЕС «Росатом». Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що персонал ЗАЕС, який є «критично важливим для роботи ЗАЕС», підписав контракти з Росатомом, і що російська влада вивчає можливість створення зони безпеки навколо ЗАЕС. 28 жовтня в «Енергоатомі» заявили, що з 6700 українських працівників, які залишилися на ЗАЕС, тільки 100 підписали нові контракти з російським енергетичним агентством «Росатом» (ЗАЕС мала 11 000 співробітників перед 24 лютого). Державна інспекція ядерного регулювання України заявила, що на одному з семи сховищ відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС російські війська збудували невідому споруду з порушенням норм ядерної безпеки. Станом на цю публікацію Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не виступило із заявою, яка б засуджувала офіційно проголошене незаконне поглинання росією ЗАЕС, і не розглядало ймовірність того, що рф вимагатиме офіційного визнання МАГАТЕ контролю росії над ЗАЕС і, таким чином, де-факто визнання російської анексії окупованих українських територій.

Російські та білоруські офіційні особи продовжують висвітлювати двостороннє оборонне співробітництво між росією та Білоруссю як засіб підтримання давньої інформаційної операції про те, що Білорусь вступить у війну в Україні на боці рф. Вступ Білорусі у війну залишається вкрай малоймовірним, як раніше оцінював ISW.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін 2 листопада повідомив, що росія і Білорусь провели щорічне засідання Спільної колегії міністерств оборони з метою посилення «спільного військового потенціалу» Союзної держави росії і Білорусі для протидії «викликам і загрозам». військового характеру», від НАТО. Заява Хреніна, ймовірно, має на меті продемонструвати постійну лояльність Білорусі до росії та представити Заходу зображення білорусько-російської військової єдності.

Як раніше оцінював ISW, вступ Білорусі у війну залишається дуже малоймовірним через низку внутрішніх наслідків, які така дія матиме для режиму лукашенка, а також через обмежений білоруський військовий потенціал. Тому засідання Спільної колегії міністерств оборони є продовженням узгоджених зусиль як Білорусі, так і росії, з підтримки інформаційної операції, яка представляє загрозу Союзної держави для України як реальну, з метою зафіксувати українські війська на північному кордоні та затуманити інформаційний простір.

Основні висновки експертів ISW:

Зусилля росії щодо формування збройних сил у поєднанні із західними санкціями завдають довгострокового руйнівного впливу на російську економіку, як раніше прогнозував ISW.Заклики путіна до створення конкурентоспроможної російської військової промисловості далекі від реальних проблем російського ланцюжка поставок та військово-промислової бази.Російські офіційні особи оголосили, що окупаційна влада розпочала приєднання Запорізької АЕС до російської юрисдикції.Російські та білоруські офіційні особи продовжують давню інформаційну операцію про те, що Білорусь вступить у війну в Україні на боці росії, але вступ Білорусі у війну залишається вкрай малоймовірним, як раніше оцінювала ISW.Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували вести контрнаступальні операції у напрямах Сватового та Кремінної, а російські війська проводили наступальні операції для стримування українських військ.Російські сили продовжували оборонні операції вздовж Дніпра, а українські сили продовжували свою кампанію щодо порушення російської логістики.Російські сили продовжували атакувати біля Бахмута та Донецька.Російські сили продовжували мобілізацію та рекламу добровольчих батальйонів, борючись із низьким моральним духом населення.Російська окупаційна влада продовжувала насильно переселяти мешканців Херсонської області, націоналізувати українські підприємства на окупованій території та насильно депортувати українських дітей до рф

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