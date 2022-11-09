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Україна отримала генератори від 17 країн ЄС – Стефанішина

Україна отримала генератори від 17 країн ЄС – Стефанішина

Держави ЄС відгукнулися на прохання України про допомогу та відправили 500 електрогенераторів після ударів рф по енергетичній інфраструктурі України.Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

“Дякуємо, що ви підтримуєте Україну проти російського терору. Тижнями росія атакувала енергетичну інфраструктуру України. 17 держав-членів ЄС почули наше прохання та відправили 500 електрогенераторів, щоб допомогти українцям пережити зиму”

Ольга Стефанішинавіцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів скасував податки на ввезення генераторів, трансформаторів, акумуляторів та іншого подібного обладнання до України.

Агентство Телевидения Новости

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