Деокупація Херсона — на фінальній стадії, — Херсонська ОДА

Станом на 11 листопада Збройні сили України розпочали фінальну стадію звільнення Херсону. Українські захисники ліквідували велику кількість окупантів, які намагалися переправитися на лівий берег Дніпра.

Мешканці Херсона виходять на вулиці із українськими прапорами в очікуванні Збройних сил України у місті.

Про це повідомляє місцеве видання “Мост”, яке публікує фото очевидців.

На фото можна побачити людей з українською символікою на центральній площі Свободи, де весною були мітинги проти російської окупації.

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

“Окупанти відходячи напередодні підривали і Херсонську ТЕЦ, і розподільчу станцію Обленерго, і біля телевежі вони зруйнували електронну частину, тобто це все треба буде відновлювати. Але найголовніше, зараз провести деокупацію. Велика частина росіян не змогли перетнути Дніпро, вони перевдягаються, викидають свою військову форму, намагаються ховатися в цивільному одязі”, — розповів Хлань.

В цей час місцеві ЗМІ повідомляють, що херсонці та жителів прилеглих населених пунктів вивішують прапори України, чекаючи військових ЗСУ.

Окремі ЗМІ повідомляють, що українські військові вже знаходяться на території Херсона.

Є повідомлення що військові ЗСУ рухаються у центр міста

В НАТО вже прокоментували операцію.

Столтенберг зазначив, що українські сили продемонстрували здатність відтісняти російські війська та звільняти свої території.

“Ми взяли до уваги оголошення Росії про відступ з Херсону. Ми повинні подивитися, як буде розвиватися ситуація на місці найближчими днями. Але що очевидно – Росія перебуває під важким тиском. Якщо вони залишать Херсон – це буде ще одна перемога України”, – заявив генсек Альянсу.

Агентство Телевидения Новости