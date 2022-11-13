Харківські патрульні затримали двох підозрюваних у вуличному грабежі

У Харкові під час патрулювання Новобаварського району патрульні отримали виклик про грабіж.

За попередньою інформацією, двоє невідомих на вулиці Петра Набойченка нанесли потерпілому тілесні ушкодження та відкритим шляхом заволоділи його мобільним телефоном, банківськими картками та курткою, після чого побігли з місця події в невідомому напрямку.

Відпрацьовуючи виклик, на вулиці Даргомижського патрульні помітили двох чоловіків, які підпадали під орієнтування. Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у них телефон та речі заявника.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій на місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости