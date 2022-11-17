Судитимуть очільника «підприємства теплових мереж» при окупантах: йому загрожує до 10 років за ґратами
Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 47-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, під час окупації Ізюма містянин добровільно зайняв посаду «директора Ізюмського комунального підприємства теплових мереж».
Обвинувачений контролював та організовував роботу підприємства. Свої обов‘язки колаборант виконував з квітня по вересень.
Досудове розслідування проводив СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.