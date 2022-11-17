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Судитимуть очільника «підприємства теплових мереж» при окупантах: йому загрожує до 10 років за ґратами

Судитимуть очільника «підприємства теплових мереж» при окупантах: йому загрожує до 10 років за ґратами

Ізюмською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 47-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, під час окупації Ізюма містянин добровільно зайняв посаду «директора Ізюмського комунального підприємства теплових мереж».

Обвинувачений контролював та організовував роботу підприємства. Свої обов‘язки колаборант виконував з квітня по вересень.

Досудове розслідування проводив СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости

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