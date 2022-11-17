На Харківщині прокурори вилучили тисячі російських підручників

17 листопада прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліціі провели огляд ліцею у м. Куп‘янськ в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим «главой военно-гражданской администрации Харьковской области».

На одній з коробок, де знаходились книжки з м. Краснодар, росіяни залишили вірш про «мир та дружбу» — черговий кремлівський наратив.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області

Агентство Телевидения Новости