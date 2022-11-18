18–19 листопада в Україні очікуються небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що до кінця доби в Карпатах та на Прикарпатті передбачається сильний сніг (ІІ рівень небезпеки).

Вночі 19 листопада у більшості північних та центральних областей – сніг та налипання мокрого снігу.

У північно-східних областях – значні опади (сніг з дощем) та ожеледь, вночі у південній частині – значні дощі (І рівень небезпеки).

У західних, північних (місцями Вінницькій та Черкаській областях) очікується приріст снігового покриву висотою 10-20 см.

В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вдень 19 листопада у східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки).

В ДСНС України нагадали про необхідність дотримання правил безпеки під час перебування на вулиці.

Складні погодні умови призведуть до ускладнення руху транспорту. Водіям радять утриматися від поїздок за межі міст та неухильно дотримуватися ПДР.

Агентство Телевидения Новости