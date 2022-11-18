Наслідки обстрілу газового підприємства в Чугуївському районі: пошкоджене обладнання, один постраждалий

Поліція задокументувала наслідки обстрілу Чугуївського району Харківської області: пошкоджене обладнання газової промисловості. 57-річний працівник підприємства отримав контузію. Його доставили до лікарні.

18 листопада о 8:43 до відділу поліції № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що вранці минулої доби збройні сили рф здійснили ракетний обстріл станції газопромислового підприємства, розташованої неподалік села Геївка Чугуївського району.

Пошкоджене устаткування станції, чим порушено її діяльність.

Працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції провели огляд місця події, задокументували злочин та вилучили речові докази.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років

Агентство Телевидения Новости