Графік відключення світла на новий тиждень

На сайі Обленерго оприлюднений новий графік погодинних відключень. Свою адресу та часи відсутності світла можна знайти за посиланням.

При цьому в Укренерго нагадають, графіки діють, яко не буде нових атак на систему, й якщо українці будуть економити електроенергію

Зменшення витрат на енергоносії зберігає енергосистему від перевантаження і дозволяє енергетикам прискорити її відновлення. Якщо цього не робити, багато користувачів довше лишатимуться без світла, адже ремонті роботи будуть вимагати більше часу.

Річ у тім, що після пошкодження інфраструктури російськими ракетами для повернення світла фахівці знеструмлюють одну лінію і підʼєднують споживачів до резервної. Проте резервна менш надійна і не завжди витримує навантаження.

Саме тому енергетики просять зменшити споживання електроенергії у години пік – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У цей час бажано зменшити використання енергоємних побутових приладів.

Аби скоротити витрати на енергоносії і зменшити навантаження на енергосистему в години пік і не тільки, необхідно змінити підхід та час використання найбільш енергоємних приладів. Знаючи, скільки споживає той чи інший прилад, можна скоригувати його використання.

Найбільше електроенергії споживають:

варильна поверхня – 7,5 кВт/год, електрична духова шафа – 2,5-4 кВт/год,електрична тепла підлога – 3,8 кВт/год, сушильна машина – 3,2–3,4 кВт/год,кондиціонер – 2,2-3,3 кВт/год,пилосос – 1,4-2,5 кВт/год,обігрівач масляний – 1,5-2,5 кВт/год,бойлер – 1,5-2,5 кВт/год,електрочайник – 1,5-2,4 кВт/год,праска, фен – 1-2,4 кВт/год,пральна машина – 1,8-2,3 кВт/год,посудомийна машина – 0,8-1,9 кВт/год,мікрохвильова піч – 0,7-1,2 кВт/год,кавоварка – 1-1,2 кВт/год,холодильник – до 1 кВт/год.

Агентство Телевидения Новости