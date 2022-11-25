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Графік відключення світла на новий тиждень

Графік відключення світла на новий тиждень

На сайі Обленерго оприлюднений новий графік погодинних відключень. Свою адресу та часи відсутності світла можна знайти за посиланням.

При цьому в Укренерго нагадають, графіки діють, яко не буде нових атак на систему, й якщо українці будуть економити електроенергію

Зменшення витрат на енергоносії зберігає енергосистему від перевантаження і дозволяє енергетикам прискорити її відновлення. Якщо цього не робити, багато користувачів довше лишатимуться без світла, адже ремонті роботи будуть вимагати більше часу.

Річ у тім, що після пошкодження інфраструктури російськими ракетами для повернення світла фахівці знеструмлюють одну лінію і підʼєднують споживачів до резервної. Проте резервна менш надійна і не завжди витримує навантаження.

Саме тому енергетики просять зменшити споживання електроенергії у години пік – з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. У цей час бажано зменшити використання енергоємних побутових приладів.

Аби скоротити витрати на енергоносії і зменшити навантаження на енергосистему в години пік і не тільки, необхідно змінити підхід та час використання найбільш енергоємних приладів. Знаючи, скільки споживає той чи інший прилад, можна скоригувати його використання.

Найбільше електроенергії споживають:

варильна поверхня – 7,5 кВт/год, електрична духова шафа – 2,5-4 кВт/год,електрична тепла підлога – 3,8 кВт/год, сушильна машина – 3,2–3,4 кВт/год,кондиціонер – 2,2-3,3 кВт/год,пилосос – 1,4-2,5 кВт/год,обігрівач масляний – 1,5-2,5 кВт/год,бойлер – 1,5-2,5 кВт/год,електрочайник – 1,5-2,4 кВт/год,праска, фен – 1-2,4 кВт/год,пральна машина – 1,8-2,3 кВт/год,посудомийна машина – 0,8-1,9 кВт/год,мікрохвильова піч – 0,7-1,2 кВт/год,кавоварка – 1-1,2 кВт/год,холодильник – до 1 кВт/год.

Агентство Телевидения Новости

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