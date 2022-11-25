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Поліцейські сповіщатимуть жителів Харкова та області про повітряну тривогу через гучномовці

Поліцейські сповіщатимуть жителів Харкова та області про повітряну тривогу через гучномовці

Закликаємо громадян не нехтувати сигналами оповіщення та негайно прямувати до найближчого укриття. В управліннях та відділах поліції бажаючі зможуть зарядити телефони та зігрітися.

Після чергового масованого ракетного обстрілу території України російською федерацією, більшість квартир та будинків залишається без води та електроенергії. Тож у випадку оголошення повітряної тривоги, поліцейські за допомогою гучномовців повідомлятимуть про такий сигнал.

Просимо громадян звертати увагу на такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу прослідувати в укриття.

Разом з тим нагадуємо громадянам використовувати світловідбивні елементи на одязі у темну пору доби

Агентство Телевидения Новости

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