Поліцейські сповіщатимуть жителів Харкова та області про повітряну тривогу через гучномовці

Закликаємо громадян не нехтувати сигналами оповіщення та негайно прямувати до найближчого укриття. В управліннях та відділах поліції бажаючі зможуть зарядити телефони та зігрітися.

Після чергового масованого ракетного обстрілу території України російською федерацією, більшість квартир та будинків залишається без води та електроенергії. Тож у випадку оголошення повітряної тривоги, поліцейські за допомогою гучномовців повідомлятимуть про такий сигнал.

Просимо громадян звертати увагу на такі оповіщення і в разі повідомлення про повітряну тривогу прослідувати в укриття.

Разом з тим нагадуємо громадянам використовувати світловідбивні елементи на одязі у темну пору доби

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